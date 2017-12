Embraer encerra 2º tri com valor recorde em pedidos firmes

A Embraer encerrou o segundo trimestre de 2015 com uma carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) de US$ 22,9 bilhões, a maior da história da empresa. No final do trimestre anterior, em 31 de março de 2015, a carteira de pedidos firmes totalizava US$ 20,4 bilhões.

Em comunicado ao mercado, a empresa informa que foram entregues 60 aeronaves entre os meses abril e junho, sendo 27 jatos para o mercado de aviação comercial e 33 para o de aviação executiva. No mesmo período do ano passado foram entregues 58 aeronaves.

Ao longo do segundo trimestre do ano a empresa entregou 22 jatos modelo 175, três do modelo 190 e dois do modelo 195 - todos do segmento comercial. No segmento executivo foram entregues 26 jatos leves e sete jatos grandes.

A empresa destaca no trimestre os US$ 2,6 bilhões em pedidos firmes, pelo atual preço de lista, anunciados durante o Paris International Air Show. O valor inclui sete E190 para a chinesa Colorful Guizhou Airlines; oito E175 para a americana SkyWest Airlines, que serão operadas pela Alaska Airlines; 10 modelos E175 para a United Express; além de 15 modelos E190-E2 e 10 E195-E2 para a empresa de leasing americana Aircastle - sem considerar as opções e direito de compra previstos nos contratos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em maio, a Embraer já havia anunciado pedidos da Tianjin Airlines para 22 aeronaves (20 E195 e dois E190-E2), o que tornou a companhia a primeira aérea chinesa a adquirir os E-Jets E2. No mesmo período, outro contrato havia sido anunciado com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras para a venda firme de 30 jatos E195-E2.

Ao final de junho a empresa mantinha em carteira 1.668 pedidos firmes e 721 opções.