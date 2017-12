Embraer entra em novas concorrências, diz Financial Times A Embraer está participando de concorrências para vender seus jatos regionais para a British Airways, do Reino Unido; Lufthansa, da Alemanha; e Qantas, da Austrália. A informação é do jornal britânico Financial Times, que cita como fonte analistas do setor. O diário britânico publicou hoje uma reportagem na qual destaca o anúncio ontem de que a Embraer vai construir uma fábrica em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. Segundo o FT, a empresa está procurando entrar no enorme mercado norte-americano de defesa. Segundo analistas consultados pela Agência Estado, há uma crescente expectativa de que a Embraer poderá anunciar novos contratos de venda durante o Paris Air Show, um dos mais importantes eventos da agenda internacional da indústria aeronáutica, que ocorrerá neste mês na capital francesa.