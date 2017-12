Embraer entra no mercado mexicano e vende 5 jatos A Embraer fechou nesta segunda-feira o primeiro negócio para a venda de jatos regionais com o mercado mexicano. A empresa vendeu cinco aeronaves ERJ 145 para a companhia aérea Aerolitoral, subsidiária da AeroMéxico. No contrato há ainda 25 opções de vendas da aeronave com 50 assentos. O valor do negócio não foi revelado. A Aerolitoral é uma das principais empresas de aviação regional do México e realiza cerca de 200 vôos diários para 36 lugares no país e no exterior e até o fechar o contrato com a Embraer, operava com 25 turboélices. As aeronaves brasileiras serão os primeiros jatos regionais a operar na empresa mexicana. Atualmente mais de 750 aeronaves da família ERJ operam em companhias internacionais do mundo.