Embraer entrega 169 jatos em 2007, recorde histórico

A fabricante de aeronaves Embraer entregou 61 jatos para os segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva e de Defesa e Governo no quarto trimestre de 2007. Com isso, a empresa registrou o maior número de aviões entregues em um ano na sua história, totalizando 169 jatos, tendo também registrado um novo recorde de pedidos firmes em carteira, em um total de US$ 18,8 bilhões. Em comunicado ao mercado, a companhia diz que cumpriu sua meta de entregar entre 165 e 170 aeronaves no ano passado. Em 31 de dezembro de 2007, a carteira de pedidos da Embraer contava com 1.679 pedidos firmes, sendo 476 em carteira, 917 opções e 1.203 entregas. Durante o ano passado, a Embraer registrou um aumento de 30% no número de entregas em comparação com o ano anterior, ao buscar adequar os processos produtivos ao calendário de entregas assumido com os clientes. A companhia contratou empregados e implementou terceiro turno de trabalho em alguns processos produtivos. Durante o quarto trimestre, a empresa entregou 45 jatos para o segmento de Aviação Comercial, 14 Legacy 600 para o segmento de Aviação Executiva e dois jatos para o segmento de Defesa e Governo. No ano, foram 130 jatos para a área comercial, 35 Legacy 600 e quatro para defesa e governo. Perspectiva A Embraer confirma sua previsão de entregar, em 2008, entre 195 e 200 jatos para os segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva e de Defesa e Governo (companhias aéreas estatais e transporte de autoridades), mais dez a 15 jatos Phenom 100. Em 2009, a empresa prevê entregar de 195 a 200 jatos para os mesmos segmentos, mais 120 a 150 jatos Phenom 100 e Phenom 300.