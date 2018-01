Embraer entrega caças à Venezuela a partir de 2005 A Embraer informou que iniciará em 2005 as entregas relativas ao contrato assinado ontem com a Força Aérea da Venezuela (Aviación Militar Venezolana - AMV) para o fornecimento de 12 caças-bombardeiro AMX-T. Segundo a empresa, as aeronaves de treinamento avançado e apoio tático substituirão os treinadores T-2D Buckeye. Segundo comunicado da Embraer, a Venezuela disse ter selecionado o AMX-T em uma concorrência internacional, envolvendo sete participantes, por ser a aeronave multimissão que apresenta o melhor desempenho em termos de treinamento e suporte tático. "Com este, que é o primeiro contrato de exportação do AMX-T, a Embraer consolida sua posição de destaque no mercado internacional de produtos de alta tecnologia para o competitivo segmento de defesa."