Embraer entrega dois Super Tucanos à República Dominicana

A Embraer entregou as duas primeiras aeronaves Super Tucano, de um total de oito, para o governo da República Dominicana. Segundo comunicado da fabricante de aviões, as unidades serão operadas pela força aérea do país em missões de segurança interna, vigilância de fronteiras e combate ao narcotráfico.

O mesmo modelo de avião foi adquirido pelas Forças Aéreas da Colômbia (FAC), do Chile (FACH) e do Equador (FAE).

A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu 83 unidades do Super Tucano e outras 25 unidades já foram entregues à FAC. No total, 172 unidades da aeronave foram vendidas para sete clientes, acrescenta a companhia.