Embraer entrega jato 195 para companhia inglesa Flybe O presidente da Embraer, Maurício Botelho, afirmou nesta sexta-feira que a primeira entrega do jato 195 para a companhia inglesa de baixo custo Flybe será feita em 1º de agosto. Na cerimônia ocorrida na sede da Embraer, em São José dos Campos, o avião recebeu a certificação da agência nacional de aviação civil. Em breve receberá também a licença das autoridades européias. O avião é o maior jato comercial já produzido no Brasil, com capacidade de 108 a 118 assentos. Segundo Botelho, ele compete "marginalmente" com o Airbus 318 e com o Boeing 737-600, que está para sair de linha. O executivo aproveitou para cutucar a concorrência com empresas internacionais, afirmando que a companhia desenvolveu a nova família de jatos com quatro aviões (modelos 170, 175, 190 e 195) sem suporte do governo federal, ao contrário do que ocorre com outras fabricantes. O executivo salientou que o jato 195 tem 98% de equipamento em comum com o jato 190, o que reduz custos de produção. Em discurso, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Multon Zuanazzi, afirmou que a Embraer já se tornou uma grande concorrente no setor aeronáutico, numa referência à competição com a Boeing e a Airbus. "Essa aeronave vai fazer história, inclusive em relação aos grandes concorrentes", disse.