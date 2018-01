Embraer entrega primeiro jato Legacy a cliente árabe A Embraer informou fez ontem a entrega de um Legacy Executive ao xeque saudita Fahad Al Athel, o primeiro jato da companhia a operar no Oriente Médio. Segundo a empresa, a aeronave foi entregue cumprindo um acordo de distribuição com o Swift Aviation Group, baseado em Scottsdale (Arizona) nos Estados Unidos, que é o distribuidor exclusivo do Legacy no Oriente Médio. O avião deverá entrar imediatamente em serviço a partir de sua base em Riad, na Arábia Saudita. "Este é um marco para a Embraer, não só na Arábia Saudita, mas em toda a região", disse o diretor vice-presidente para o Mercado de Aviação Corporativa da Embraer, Samuel Hill, em comunicado. O xeque Fahad al Athel possui um Boeing 727-100, por meio de seu FAL Group, e através da SAMCO Aviation em Riad opera também um Boeing 737-200, um Challenger 601-3A e um Citation Excel. O Legacy incorporado à sua frota será operado tanto em vôos domésticos quanto internacionais. De acordo com a Embraer, a nova aeronave faz parte dos planos do xeque al Athel para ampliar e modernizar seus negócios. A empresa brasileira afirmou que a carteira de pedidos atual do Legacy tem um total de 165 aeronaves, sendo 73 encomendas firmes, das quais dez já foram entregues a clientes da Europa e América Latina. Há ainda 92 opções de compra.