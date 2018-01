Embraer entregará dois aviões para empresa tailandesa A companhia aérea tailandesa PB Air vai se tornar no final deste ano a segunda empresa asiática a contar na sua frota com aviões fabricados pela Embraer, os ERJ 145. Segundo o jornal tailândes Bangkok Post, a empresa, que opera no mercado doméstico, deverá receber dois aviões brasileiros no próximo dia 23 de dezembro e colocá-los em operação no dia de Natal. O diário tailandês afirmou que a entrega dos ERJ-145 "marca outro sucesso asiático para a Embraer", cujo outro cliente da região é a Sichuan Airlines, da China, que opera cinco ERJ-145.