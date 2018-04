Embraer espera aval da China para instalar base operacional O vice-presidente de Relações Externas da Embraer, Henrique Rzezinski, afirmou que só depende da China a finalização de um acordo entre a Embraer e a estatal chinesa Avic para a instalação de uma base de operações da Embraer no país. As negociações estão em andamento há cerca de um ano. Rzezinski não revelou se a empresa vai utilizar os novos recursos do BNDES destinados à internacionalização de empresas brasileiras, mas admitiu que o banco e o governo federal estão envolvidos na negociação. Rzezinski afirmou que a Embraer, assim como os órgãos oficiais, estão fazendo todo o possível para o fechamento do negócio, mas a China tem um processo de negociação extremamente lento, o que dificulta a finalização dos termos do acordo. Durante sua exposição no seminário "Alca e seu impacto no desenvolvimento tecnológico brasileiro", ele defendeu a utilização de subsídios e mecanismos de apoio à indústria aeroespacial. Segundo o executivo da principal exportadora brasileira, esse apoio é crítico para o setor porque os custos de financiamento no Brasil são muito altos. "Se queremos continuar competitivos, precisamos de suporte oficial", afirmou. O vice-presidente de Relações Externas da Embraer, Henrique Rzezinski, afirmou que o setor precisa de uma política industrial que permita, entre outros pontos, uma ampliação da fabricação de componentes para aeronaves no Brasil. Rzezinski defende, sobretudo, a criação de empresas nacionais com nível de qualidade em pé de igualdade com as concorrentes estrangeiras. Além da criação de indústrias, a Embraer recomenda fortes incentivos à pesquisa tecnológica. O modelo de política industrial sugerido pela Embraer inclui a transferência de tecnologia da área de defesa para a aviação civil. Segundo ele, até o domínio da tecnologia militar vai ter impacto direto no desenvolvimento da nova geração de aviões civis em todo o mundo. "É vital dominarmos a tecnologia de ponta militar, caso contrário, não conseguiremos desenvolver no País a nova geração de jatos", afirmou. Ele lembrou que os jatos fabricados pela Embraer, largamente aceitos no mercado mundial, tiveram origem na tecnologia do AMX, uma aeronave militar fabricada em conjunto por Brasil e Itália. A Embraer, vale lembrar, disputa a concorrência para a renovação da frota de jatos da Força Aérea Brasileira (FAB) no valor de US$ 700 milhões.