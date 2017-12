Embraer espera recuperar vendas em 2004 Depois de registrar uma queda de 16,9% nas exportações em 2003 sobre 2002, a Embraer deve ter um ano melhor em 2004. A expectativa da empresa é de entregar 160 aeronaves comerciais e executivas neste ano. Segundo dados do mercado, foram apenas 102 no ano passado. Desse total, 97% referem-se a vendas externas. O analista Alexandre Garcia, da Espírito Santo Securities, diz que 52 dos jatos a serem entregues neste ano pertencem à nova família Embraer 170. Nessa linha, de maior valor agregado, o preço médio das aeronaves é US$ 21 milhões, superior à média dos jatos vendidos no ano passado (US$ 19 milhões). Para 2005, a Embraer estima entregar outros 170 jatos. Em 2003, a empresa iniciou o ano com a perspectiva de entregar 132 aeronaves, excluindo desse total as militares. Mas o cancelamento de uma ordem e o atraso da certificação da família Embraer 170 resultaram na entrega de apenas 102 jatos. "Isso explica a queda nas exportações de 2003", diz o analista. Em 2002, a Embraer entregou 131 aeronaves comerciais. Em volume financeiro, o recuo de entregas da empresa levou a uma queda de US$ 2,335 bilhões em 2002 para US$ 1,939 bilhão nos recursos da balança comercial provenientes da venda externa de aeronaves, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Apesar do cenário mais favorável para a companhia neste ano, Alexandre Garcia recomenda postura neutra dos investidores em relação aos papéis da empresa. "Ainda há muitas incertezas no mercado mundial de aviação", justificou. Em outras palavras, a reestruturação das empresas de transporte aéreo continua, e a aviação tradicional já deu provas de não ser mais rentável. O foco das empresas, agora, tem sido mais regional e de baixo custo. Além disso, as ações da Embraer registraram forte valorização no ano passado e já não há mais espaço para fortes altas.