Embraer estuda alternativas à crise Depois de demitir mais de 4 mil funcionários devido à retração do mercado de jatos, a Embraer estuda aumentar as vendas na Argentina. A empresa pensa em participar da renovação de frotas da Aerolíneas Argentinas. O mercado vizinho é considerado estratégico para a aviação comercial e militar. ''O mundo está em um momento de inflexão e as empresas aéreas não estão fora disso. Os diretores revisam a demanda em função das previsões de transporte de passageiros. Os anos de 2009 e 2010 serão de transição na economia mundial'', disse o vice-presidente para a América Latina, Luis Hamilton Lima.