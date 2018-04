Embraer estuda desenvolver novo avião militar A Embraer confirmou oficialmente nesta quinta-feira, 19, que vem realizando estudos para o possível desenvolvimento de uma aeronave de transporte militar. Em nota, a empresa afirma que, caso seja efetivamente lançado, o Embraer C-390, como tem sido chamado, será o avião mais pesado já produzido pela empresa e terá capacidade para transportar até 19 toneladas (41.888 libras) de carga. O novo projeto incorporará várias soluções tecnológicas desenvolvidas para o jato comercial 190. Em almoço com a imprensa realizado na quarta-feira o presidente da Embraer, Maurício Botelho, estimou em US$ 500 milhões os investimentos para desenvolvimento do novo jato. Apresentado como jato de transporte militar de médio porte, o C-390 possuirá ampla cabine, equipada com rampa traseira para transportar os mais variados tipos de carga, incluindo veículos blindados sobre rodas, e dotada de sistemas de embarque e desembarque. Segundo a empresa, a aeronave poderá ser reabastecida em vôo e também utilizada para reabastecimento, fornecendo combustível a outras aeronaves, em vôo e em solo. A cabine de carga permitirá configuração para o transporte de feridos ou doentes, em missões de evacuação médica. O C-390 contará também com a tecnologia fly-by-wire, que diminui a carga de trabalho dos pilotos, aumentando a segurança, e a operação em pistas curtas e não pavimentadas, sem a necessidade de apoio no solo. O vice-presidente executivo para o mercado de Defesa e Governo, Luiz Carlos Aguiar, disse que os estudos para o desenvolvimento do avião militar C-390 apontam que o mercado potencial é de 700 aeronaves para 77 países. A análise exclui países que já fizeram opções por outros jatos ou programas de modernização, como Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. De acordo com Aguiar, o avião poderá entrar em operação a partir de 2011. Ele explicou que, "assim que estiver montada a estrutura de funding, esperamos fazer o desenvolvimento do projeto em quatro anos e o avião estaria em operação em 2011 e 2012". O prazo esperado coincide com a análise da empresa que, em três a quatro anos, aumentará a demanda por reposição de aviões militares no mercado mundial. Mercado Em entrevista, Aguiar disse que análises indicaram que existe um mercado potencial para este tipo de aeronave em nível global, especialmente na substituição de modelos antigos, que atingirão o fim de suas vidas úteis na próxima década. Os aviões concorrentes ao que a Embraer vai lançar, disponíveis no mercado hoje, segundo Aguiar, têm preços entre US$ 35 milhões e US$ 120 milhões para transporte, respectivamente, de 37 toneladas a 10 toneladas de carga. Outra concorrência importante, segundo ele, está na modernização de aeronaves, cujos preços estão abaixo dos praticados no mercado de reposição. O C-390 da Embraer tem preço estimado de US$ 50 milhões. Aguiar disse que a empresa quer atrair investidores de risco para o projeto. "É necessário fazer essa comunicação gradual ao mercado, para que parceiros e clientes potenciais tenham conhecimento da iniciativa", disse. Ele informou que a atração de investidores ainda está em fase preliminar. "Temos indicações claras e transparentes de que esse programa é atrativo, inclusive para atrair investidores de risco que vão somar à Embraer no projeto", disse na entrevista encerrada há pouco no Riocentro. Crescimento Segundo Aguiar, hoje o mercado militar responde por 6% da receita da Embraer e não há um objetivo determinado para aumento dessa fatia com o desenvolvimento da nova aeronave. "Não sabemos para quanto (a aeronave) poderá elevar a participação (na receita), mas sem sombra de dúvida há uma tendência desse tipo", disse. Aguiar não quis adiantar qual é o investimento da Embraer no desenvolvimento do C-390, com o argumento de que seria "precipitado", já que o projeto está em fase preliminar na empresa. Ele está confiante na atração de investidores e clientes e disse que já foram iniciadas conversas com alguns países potenciais em parcerias, mas não quis adiantar quais são eles. Segundo o executivo, a Embraer está agora aprofundando os estudos e buscando o melhor uso das soluções tecnológicas implementadas na família 170/190, que serão cuidadosamente adaptadas às necessidades específicas dos operadores militares. Matéria alterada às 16h35 para acréscimo de informações