Embraer fecha acordo para fornecer 30 jatos à Lufthansa A Embraer anunciou nesta terça-feira, 17, um acordo preliminar para o fornecimento de 30 jatos Embraer 190 para a Deutsche Lufthansa AG. Segundo a empresa, as entregas começam em 2009. "A execução final do contrato deverá ocorrer durante as próximas semanas", diz o comunicado. Com base no preço de tabela do jato, o negócio é de cerca de US$ 1 bilhão. Conforme a companhia, se efetivado, o acordo com a Lufthansa substituirá o contrato atual com a Swiss International Air Lines para 15 jatos Embraer 170 e 15 do Embraer 195. A fabricante diz que essa mudança não altera a atual carteira de pedidos. (com Reuters)