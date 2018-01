Embraer já tem 415 encomendas para aviões 170/190 O presidente da Embraer, Maurício Botelho, afirmou que a empresa já tem registradas entre 415 a 420 ordens firmes para as famílias de aviões 170/190. "É um nível de encomenda bastante bom, se nós considerarmos que o avião entrou em operação em março do ano passado", disse Botelho em entrevista coletiva ao deixar a IV Reunião do Grupo Brasil Estados Unidos para o Crescimento. Ele disse também que a Embraer vai cumprir a meta de entregas para este ano, inclusive a entrega dos modelos 190 neste mês de agosto. "Tradicionalmente entregamos cerca de 40% do total do ano no primeiro semestre e se você medir as entregas do primeiro semestre deste ano, estamos dentro dos 40% e vamos cumprir nossa meta", afirmou.