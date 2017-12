Embraer já vendeu US$ 1,25 bilhão em aviões executivos A Embraer, quarto fabricante aeronáutico mundial, anunciou nesta terça-feira que sua carteira de pedidos de aviões executivos subiu para US$ 1,250 bilhão no primeiro semestre do ano. "Este número é quase cinco vezes maior que há um ano, por isso estamos muito contentes", afirmou o vice-presidente do segmento de aviões executivos, Luís Carlos Affonso, na Feira Aeronáutica de Farnborough, nos arredores de Londres. O montante bilionário, que se deve às vendas de três novos aparelhos (o Legacy 600, o Phenom 100 e 300 e o Lineage 1000), representa 12% da lista de pedidos semestrais, que subiu para US$ 10,300 bilhões. A empresa, com sede em São José dos Campos (SP), quer expandir seu negócio de aviões executivos, uma vez que o aumento dos preços do petróleo está prejudicando a demanda por aviões regionais, que representam mais de 70% de suas vendas. Por isso, a Embraer investiu US$ 235 milhões para o desenvolvimento de três novos aparelhos executivos até 2009. Exposição A companhia brasileira é um dos grandes protagonistas da Feira Aeronáutica de Farnborough, em sua 45ª edição e que é uma das mais importantes do setor. A exposição bienal, que começou na segunda-feira e terminará no domingo, tem neste ano 1.467 expositores (107 a mais que em 2004), que representam 36 países.