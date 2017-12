Embraer lança plano de manutenção para o modelo 170 A Embraer anunciou hoje a aprovação do Plano de Manutenção Programada do Embraer 170 pelo Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o Federal Aviation Administration (FAA) e a Joint Aviation Authorities (JAA), respectivamente, autoridades certificadoras do Brasil, Estados Unidos e Europa. A aprovação do Maintenance Review Board Report, documento que contém o Plano de Manutenção Programada do aparelho, foi concluída pelas três autoridades agora em janeiro. O documento permite que as companhias aéreas tenham um programa básico de manutenção que lhes autorize a operar o Embraer 170, assegurando a navegabilidade continuada do avião. O Embraer 170 recebeu a certificação de tipo provisória do CTA e do FAA no final de 2003. A certificação definitiva da aeronave ocorrerá em fevereiro.