Embraer lucra R$ 466,9 milhões A fabricante de aviões Embraer apurou no segundo trimestre deste ano um lucro líquido consolidado de R$ 466,9 milhões, com alta de 30,96% ante o valor apurado no mesmo período de 2008. A receita líquida somou R$ 3,019 bilhões entre abril e junho, o que representa uma elevação de 11,52% sobre o registrado no ano anterior.