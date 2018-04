Embraer mantém meta de entregar 135 aviões este ano Diante de menores lucros no primeiro semestre, a Embraer manterá "atitude austera", com previsão de entregar 135 aviões este ano e 145 em 2003. O presidente da empresa, Maurício Botelho, afirmou hoje, durante teleconferência, que a empresa já sofreu o impacto de 11 de setembro, revisou as expectativas e agora tem razões para esperar melhoras. Segundo ele, uma concentração de entregas no segundo semestre, inclusive para a área militar, deve garantir ganhos maiores à empresa em relação aos primeiros seis meses do ano, uma vez que nenhum pedido foi cancelado. "Os investidores estão voltando de forma restrita", declarou o executivo. Botelho admitiu, porém, que as dificuldades das companhias aéreas dos EUA preocupam, já que o país foi responsável por 76% das vendas da Embraer no primeiro semestre. Por isso, a Embraer pretende apostar em mercados alternativos, como Índia e China. A empresa anunciou no mês passado um contrato com o primeiro cliente indiano, a Jet Airways, e continua aguardando o aval do governo chinês para ingressar no mercado mais promissor do mundo. "Temos de ter paciência chinesa", brincou Botelho. O executivo afirmou que a substituição de aviões na aviação regional garante crescimento à Embraer, citando o caso da American Airlines, que aposentará 70 Fokkers, podendo substituí-los por aeronaves brasileiras. Ações Botelho lembrou que as ações da Embraer caíram muito após setembro de 2001 e já se recuperaram. Já a principal concorrente da empresa, a canadense Bombardier, continua a sofrer, tendo atingido a sua pior cotação de ação em quatro anos ontem. Botelho declarou que as companhias aéreas não têm alternativa a não ser buscar reestruturação e corte de custos. Ele elogiou a atitude da companhia norte-americana US Airways de partir para a concordata. "A US Airways está fazendo a sua reestruturação e emergirá mais forte daqui a seis ou nove meses". A US Airways comprou oito aviões da Embraer, sendo que seis já foram entregues. Serviços Outras estratégias da Embraer para o curto prazo são investimentos no setor de manutenção e também no mercado de aviões para executivos, com seu novo avião Legacy. Botelho confirmou que a empresa tem planos de adquirir uma empresa de manutenção na Europa, mercado que respondeu por 21% das vendas da fabricante. "O setor de serviços ao cliente deve ter expansão". Quanto ao Legacy, ele afirmou que o jato deverá obter a certificação da Federal Aviation Administration (FAA), dos EUA, ainda este mês. Resultados A Embraer anunciou no início da noite de ontem que fechou o primeiro semestre com lucro líquido de R$ 342,8 milhões, uma queda de 38,46% em relação ao mesmo período de 2001. A receita líquida caiu 16,23%, para R$ 2,884 bilhões. O resultado bruto ficou em R$ 1,152 bilhão, com recuo de 21,36%. As despesas operacionais subiram 21,16%, para R$ 471,2 milhões. O lucro operacional caiu 36,05%, para R$ 651,0 milhões. A empresa encerrou o semestre com caixa líquido de R$ 1,023 bilhão. Os pedidos em carteira totalizaram US$ 23,8 bilhões, sendo US$ 10,1 bilhões em ordens firmes e US$ 13,7 bilhões em opções. A Embraer divulgou investimentos de R$ 57,7 milhões no segundo trimestre, totalizando R$ 122,8 milhões no semestre. Os recursos foram aplicados em desenvolvimento de novos produtos, principalmente da nova família de jatos Embraer 170/190.