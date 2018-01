Embraer mantém previsão de entregar 148 jatos em 2003 A Embraer informou hoje que mantém a previsão de entregar 148 jatos este ano. Para 2004, a previsão é de 155 entregas de aeronaves. "Já a partir de 2003 serão entregues os jatos Embraer 170 e, em 2004, os jatos Embraer 175 também passarão a compor as entregas, o que gera uma expectativa de melhoria do mix de entregas", afirmou o comunicado da empresa. A Embraer estima entregar aproximadamente 40% do número de aeronaves previsto para 2003 durante o primeiro semestre, sendo os 60% restantes serão entregues nos últimos seis meses do ano, "em decorrência principalmente do início das entregas da nova família de jatos Embraer 170, planejado para o segundo semestre deste ano". A empresa informou ainda que sua carteira de pedidos somava US$ 9 bilhões em 31 de dezembro de 2002. Levando-se em conta opções de compra, este montante passa para US$ 22,2 bilhões, disse a empresa. "Estes valores foram positivamente impactados pelos pedidos da PB Air, referentes a 2 ERJ 145, já entregues durante o 4º trimestre de 2002 e da Alitalia, de Embraer 170, com início de entregas previsto para 2003." A Embraer explicou que o "backlog" de pedidos mencionado não inclui as vendas já anunciadas para a Jet Airways e a LOT, "dado que estes contratos estão em fase de finalização".