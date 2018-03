Embraer não deve interromper negócio com American Airlines A situação econômica de alguns clientes internacionais da Embraer foi um dos tópicos principais abordados na apresentação de resultados de 2002 da companhia, hoje. Uma das questões tratou da America Airlines, importante cliente da empresa brasileira e que pode, segundo especialistas, entrar em concordata. Questionado sobre as providências da Embraer caso isso aconteça, o presidente Maurício Botelho foi enfático ao dizer que não há como prever tal situação, suas características e seus desdobramentos. "Estamos acompanhando de perto a questão", enfatizou. Segundo ele, a companhia norte-americana tem um contrato em curso com a Embraer e tem honrado os pagamentos do financiamento concedido pelo BNDES. "Hoje não há razão ou visão de se interromper o que está em curso." Ele destacou, porém, que o mercado de aviação vive um momento difícil. "Jamais passou pela minha cabeça a idéia de reduzir ordens firmes de compra da Swiss, mas foi o que aconteceu", observou, fazendo referência ao corte anunciado anteontem. A Swiss reduziu pela metade suas encomendas firmes, para 30 aeronaves Embraer 170 e Embraer 195. A empresa suíça também baixou, de 100 para 20 o total de opções de compra para esses jatos. Fábrica na China inicia operações no final de abril Segundo Maurício Botelho, as operações industriais da parceria da empresa na China devem ter início no final de abril próximo. A Harbin Embraer Aircraft Industry Companhy LTD, criada em parceria com a AVIC II, será dedicada à montagem de aeronaves da família ERJ 145/140/135. Segundo Botelho, a programação inicial para para a Harbin é conservadora. "A cadência de produção não é a prioridade."