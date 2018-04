Embraer não vê risco em concentração de dívida no curto prazo

A concentração de dívidas de curto prazo não preocupa a Embraer, afirmou nesta sexta-feira, 31, o vice-presidente executivo de Finanças e de Relações com Investidores da fabricante de aeronaves, Luiz Carlos Aguiar. Quase 49% do endividamento total de R$ 3,578 bilhões da Embraer estava concentrado no curto prazo no segundo trimestre de 2009. Segundo Aguiar, as aplicações financeiras da Embraer dão conta do pagamento desta dívida.

"E tendo geração operacional de caixa positiva, não vemos nenhum risco ou incerteza. Se tivermos de liquidar esta dívida de curto prazo nos próximos 11 meses, não teríamos nenhuma dificuldade em fazê-lo", comentou o executivo em teleconferência para analistas.

As obrigações financeiras com prazo mais curto, com vencimento nos próximos 12 meses, se referem a financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estimular as exportações, os quais foram repassados pela rede bancária.