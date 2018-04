Embraer quer recorrer hoje de suspensão de demissões A Embraer informou que pretende entrar ainda hoje com recurso junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), contra liminar que suspende as demissões anunciadas pela companhia na quinta-feira da semana passada. A empresa afirma que procedeu as referidas dispensas rigorosamente de acordo com todos os preceitos e normas legais existentes. A liminar foi concedida hoje pelo presidente do TRT de Campinas (SP), desembargador Luis Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, que determinou a suspensão das demissões até o dia da audiência de conciliação, marcada para 5 de março. No comunicado, a Embraer afirma que esta decisão não acarreta a reintegração dos empregados. A fabricante de aeronaves reitera, no texto, seu profundo respeito aos funcionários que tiveram seus contratos de trabalho rescindidos, mas novamente enfatiza a necessidade de se ajustar à drástica redução de demanda por aeronaves em todo o mundo.