Embraer reduz em 60% participação no lucro a empregados O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos informou nesta quarta-feira que a Embraer reduziu a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) aos funcionários em cerca de 60% em relação ao benefício pago no último semestre. A empresa repassa a PLR aos trabalhadores a cada seis meses. De acordo com o sindicato a empresa anunciou, em comunicado interno, que no mês de agosto vai pagar R$ 450 mais 30% do salário para cada funcionário. Em abril deste ano a empresa repassou R$ 1.413 mais 87% do salário para cada trabalhador. A redução da PLR colocou o sindicato em alerta já que a empresa também não acenou para o pagamento do abono, nem deu sinais para o reajuste de 10,39% solicitado pela categoria durante a campanha salarial de emergência. ?Isso é o que a Embraer oferece aos trabalhadores por ter conseguido fechar contratos milionários nos últimos meses?, afirmou o presidente do sindicato, Luiz Carlos Prates.