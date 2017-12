Embraer registra lucro de R$ 134,9 mi no 1º trimestre, queda de 65% em relação ao ano passado

SÃO PAULO - A Embraer encerrou o primeiro trimestre de 2017 com um lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 134,9 milhões, montante 65% menor que o lucro de R$ 385,7 milhões apurado no mesmo período do ano passado.

A empresa apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 299,8 milhões entre janeiro e março de 2017, ante R$ 612,2 milhões de um ano atrás.

O resultado operacional (Ebit) caiu 77,7% entre os períodos, passando de R$ 324,9 milhões nos primeiros três meses de 2016 para R$ 72,4 milhões no mesmo intervalo de 2017 - a margem Ebit caiu de 6,4% para 2,3%.

O Ebit ajustado, por sua vez, chegou a R$ 96,2 milhões entre janeiro e março de 2017, retração de 70,4% ante os R$ 324,9 milhões registrados há um ano. A margem Ebit ajustada no trimestre ficou em 3%, queda de 3,4 p.p. na base anual.

As receitas líquidas recuaram 36,2% entre os períodos passando de R$ 5,048 bilhões nos primeiros três meses do ano passado para R$ 3,217 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Em seu informe de resultados trimestrais, a Embraer reitera suas estimativas financeiras e de entregas para 2017.

O segmento de aviação comercial da Embraer, tradicionalmente o de maior peso na composição das receitas da companhia, respondeu por 62% da receita líquida da fabricante de aeronaves no primeiro trimestre deste ano, sendo responsável por R$ 1,993 bilhão dos R$ 3,217 bilhões de receita líquida total contabilizados pela empresa no período.

Com o resultado registrado entre janeiro e março de 2017, a representatividade da divisão em relação à receita líquida da companhia aumentou na comparação com o mesmo período de 2016, quando a Aviação Comercial era responsável por 54,5% das receitas. No entanto, em termos absolutos, a receita da divisão Comercial diminuiu 27,5% entre os intervalos - no primeiro trimestre de 2016, o segmento foi responsável por R$ 2,751 bilhões de receita.

No primeiro trimestre de 2017, a Embraer entregou 18 aeronaves comerciais, sendo 16 do tipo E175 e duas do modelo E195. Entre janeiro e março de 2016, foram entregues 21 aeronaves, sendo 19 E175 e dois E195.

Aviação Executiva. O segmento de Aviação Executiva, por sua vez, respondeu por 22% da receita líquida total da Embraer no primeiro trimestre, gerando R$ 708,8 milhões - no mesmo período de 2016, a divisão respondia por R$ 30,3% da receita.

Em termos absolutos, a receita do segmento Executivo recuou 53,7% entre os intervalos - era de R$ 1,53 bilhão. Segundo a companhia, o resultado da divisão reflete o menor número de entregas neste trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao todo, a Embraer entregou 15 aeronaves executivas no primeiro trimestre de 2017, sendo 11 jatos leves e quatro jatos grandes - no mesmo período de 2016, foram entregues 23 aviões executivos, sendo 12 leves e 11 grandes.

Defesa e Segurança. Já o segmento de Defesa & Segurança respondeu por 15,2% das receitas da Embraer no primeiro trimestre de 2017, ante 14,7% no mesmo intervalo do ano anterior. A divisão obteve receita de R$ 489,4 milhões entre janeiro e março deste ano, 33,8% a menos que os R$ 739,4 milhões de igual etapa de 2016.

Por fim, a linha "outros" teve receita de R$ 25,5 milhões nos primeiros três meses de 2017, representando 0,8% da receita total da Embraer no período - no mesmo intervalo de 2016, a linha era responsável por 0,5% da receita, com R$ 26,9 milhões./COM INFORMAÇÕES REUTERS