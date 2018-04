Embraer sai na frente em licitação na Índia A Embraer apresentou o melhor preço para a venda de seis aeronaves comerciais para o governo da Índia. Os envelopes com as propostas da empresa brasileira, da francesa Dassault e da canadense Bombardier, as três finalistas do processo licitatório, foram abertos ontem pelo Comitê de Avaliação do Governo da Índia, formado, em sua maioria, por integrantes da Força Aérea Indiana. O preço apresentado pela Embraer foi o menor, e está longe de ser alcançado pelas empresas concorrentes. Isso significa que a indústria está na frente nesta disputa pela comercialização de seis aeronaves, no valor de US$ 180 milhões. O próximo passo da licitação deve demorar cerca de três meses. Um relatório, com avaliação dos preços de cada empresa, será apresentado pelo Comitê, em detalhes, ao governo indiano. O contrato entre Embraer e Índia deve ser assinado depois desta avaliação. Após a assinatura, a Embraer espera entregar as aeronaves, modelo Legacy, em dois anos. A vitória no melhor preço é importante para o País, já que abre as portas para a indústria aeronáutica brasileira no mercado indiano. Até hoje, nenhum avião brasileiro havia sido comercializado para a Índia. Os aviões brasileiros serão usados para o transporte de autoridades executivas do governo indiano.