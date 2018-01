Embraer se torna empresa multinacional em parceria na China A Embraer dará nesta segunda-feira o primeiro passo para se tornar uma multinacional. A Embraer e a Avic 2, fabricante chinesa de aviões, assinam em Pequim, na China, um contrato para a formação de uma parceria, que prevê inicialmente a fabricação de 40 aeronaves modelos ERJ- 135, 140 e 145. "Não é uma simples venda de aviões por parte da Embraer mas uma associação entre a Embraer e a companhia de aviação chinesa que tem por objetivo a produção de aviões de transporte regional na China", afirmou o ministro do Desenvolvimento, Sergio Amaral que embarcou hoje para a China, onde acompanhará a solenidade. "A Embraer, portanto, transforma-se em uma empresa multinacional com presença no exterior como fabricante e não só como entreposto de manutenção ou de comércio no exterior". O Ministério do Desenvolvimento calcula que a instalação de uma fábrica na China para a construção dos aviões de interesse dos chineses reduzirá os custos da Embraer e trará competitividade à empresa. Atualmente, a carga tributária sobre a importação de aviões comerciais regionais encarece em até 24% o custo e torna o jato brasileiro economicamente inviável ao mercado chinês. A China é considerada um dos mais promissores mercados para a aviação comercial. A Embraer, segundo informações do Ministério, estima que o mercado chinês será responsável pela compra de 400 jatos regionais nos próximos dez anos. O ministro aproveitará a viagem para manter encontros com autoridades para discutir o acordo bilateral de cooperação industrial que está sendo negociado, envolvendo o Programa Brasileiro do Álcool (Proálcool) e o setor automotivo.