Embraer será "pragmática e cautelosa" na China, diz Botelho O presidente da Embraer, Maurício Botelho, disse que o acordo assinado nesta segunda-feira com a estatal chinesa de aviação será realizado de maneira "pragmática e cautelosa". Pelo acordo, nascerá uma nova empresa, a Harbin Embraer Aircraft Industry Company, com capital inicial de US$ 25 milhões. "Este é um acordo comercial de importância estratégica para o Brasil e para a China; para isso, recebemos um apoio sólido e compacto do governo chinês, que controla as linhas aéreas do país", disse Botelho, em teleconferência realizada hoje, em Pequim. A nova empresa produzirá apenas 12 aviões no primeiro ano, ou uma aeronave por mês. Uma velocidade muito menor do que no Brasil, onde a fabricante já chegou a produzir 18 aviões por mês. O investimento de US$ 25 milhões também é pequeno, se comparado aos US$ 150 milhões que a companhia está aplicando na nova unidade de Gavião Peixoto (SP). Brasileiros na China O contrato entre a Embraer e a Avic II será válido por 15 anos, renovável por mais 15, e não incluirá produção para o setor militar. Serão fabricados jatos regionais dos modelos ERJ-145 (com 50 assentos); ERJ-140 (com 44 assentos); e ERJ-135 (37 assentos ). A Embraer planeja vender de 250 a 300 jatos na China nos próximos dez anos. O empreendimento ficará situado em Harbin, a capital da província de Heilongjiang. A fábrica vai empregar 250 pessoas. A Embraer deverá transferir pelo menos 15 empregados da sede de São José dos Campos (SP) para a China. As instalações, segundo Botelho, já estão sendo feitas. A Harbin Embraer responderá inicialmente por 7% do faturamento global da Embraer, que espera fabricar 145 aviões em 2003. O retorno do investimento é esperado para ocorrer dentro de dois anos. O primeiro avião será entregue em dezembro de 2003. Mas ainda não há um comprador. "Ainda não temos um contrato assinado com nenhum cliente", disse Botelho. De acordo com o executivo, a Embraer planeja utilizar a plataforma na China para a produção de modelos diferentes dos atuais ERJ, com utilização de novas tecnologias. "Se o mercado de lá exigir, podemos, por exemplo, planejar um avião mais apropriado para decolagem em altas altitudes", disse. Foi para ter o controle da tecnologia nas mãos que a Embraer exigiu 51% do capital na Harbin Embraer. Segundo Botelho, a empresa brasileira não planeja ingressar com uma unidade própria ou realizar parcerias semelhantes nos países asiáticos e da Oceania, como Índia e Austrália. A Embraer atende essa região através do escritório de Cingapura. "Mas os aviões para o mercado asiático continuarão a sair do Brasil", disse o executivo. Bombardier Sobre o desdém com que a fabricante canadense de aeronaves Bombardier, principal concorrente da Embraer, reagiu ao anúncio da parceria com a China, Botelho respondeu que a Embraer está preparada para fabricar aviões de 50 ou 70 assentos também. "Se o mercado quiser outros modelos, ótimo; o mercado manda." De acordo com Botelho, a fábrica da China terá flexibilidade para mudar o foco conforme o desejo dos compradores. Há possibilidade inclusive de a Harbin Embraer abrir capital. "Pode ser que um IPO (primeira oferta pública de ações de uma companhia) seja interessante, mas o futuro é que dirá." A Harbin terá um aporte inicial de capital e depois, de acordo com Botelho, buscará recursos de outras maneiras. Botelho declarou que não teme um choque cultural entre a companhia brasileira e a visão chinesa. "Nós assumimos a responsabilidade pela produção e vamos agir de maneira cautelosa", disse.