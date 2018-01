Embraer: sindicato ganha ação para correção de indenização do FGTS A ação trabalhista que pede a correção das indenizações de 40% sobre o FGTS, ajuizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos em nome dos trabalhadores da Embraer, teve sua vitória confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas no último dia 2 de junho de 2006. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo sindicato. A decisão foi da juíza do TRT de Campinas, Erodite Ribeiro dos Santos De Biasi. Segundo o advogado do sindicato, Aristeu César Pinto Neto, ainda não é possível saber ao certo o valor porque o pagamento envolve trabalhadores que se desligaram da empresa, mas ele estima que o total a ser pago pela empresa será em torno de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões. Na maioria dos casos, os valores têm sido pagos pelo governo federal, mas quem entrou com ação contra a empresa deve esperar o julgamento. Essa indenização está relacionada com as perdas do FGTS provocadas pelos planos econômicos Verão e Collor 1. A ação abrange os empregados desligados que tinham saldo do FGTS entre 1989 e 1990, bem como os trabalhadores que estiverem na ativa e que também tenham saldo deste período. O sindicato vai exigir o cadastramento dos beneficiados na sede da Embraer e pedirá o pagamento imediato. Matéria alterada às 18h42 de 29/06