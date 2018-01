Embraer suspende plano de montar jatos nos EUA A Embraer informou hoje a suspensão dos planos de montar aeronaves em Jacksonville, Flórida (EUA), em função do cancelamento do programa Aerial Common Sensor (ACS) - que prevê atendimentos ao sistema de vigilância de campo de batalha para o exército dos EUA. A empresa brasileira disse que continua a considerar o Cecil Commerce Center, em Jacksonville, como o local escolhido para suas iniciativas de defesa na América do Norte. No entanto, como a ocupação das instalações e a contratação de funcionários dependem de contratos, o planejamento para a unidade teve de ser suspenso. De acordo com a Embraer, o avião modelo ERJ 145, originalmente selecionado como plataforma, atendia a todos os requisitos à época da concessão do contrato, mas questões ligadas ao peso, potência e refrigeração foram identificadas durante as atividades de desenvolvimento, indicando a necessidade de mudança para uma plataforma maior. "Ainda que a Embraer esteja desapontada com o curso dos acontecimentos, após haver vencido a concorrência inicial, permanecemos extremamente confiantes na capacidade de nossa linha de produtos em atender plenamente as necessidades do cliente." A companhia pretende buscar novas oportunidades com o governo dos Estados Unidos.