Embraer tem lucro líquido de R$ 192,7 milhões no 2º trimestre

SÃO PAULO - A Embraer encerrou o segundo trimestre de 2017 com um lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 192,7 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 337,3 milhões no mesmo período do ano passado. Com isso, a fabricante de aeronaves soma lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 327,6 milhões no semestre, ante R$ 48,5 milhões no primeiro semestre de 2016.

Já no critério ajustado, excluindo o imposto de renda e a contribuição social diferidos no período, a Embraer contabilizou lucro líquido de R$ 398 milhões entre abril e junho, o que corresponde a um aumento de 156,7% em relação aos R$ 155,5 milhões anotados na mesma etapa de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) totalizou R$ 822,9 milhões no segundo trimestre de 2017, revertendo o número negativo de R$ 182,7 milhões registrado no mesmo período do ano passado. A margem Ebitda, por sua vez, ficou em 14,4% no segundo trimestre, o que corresponde a um avanço de 18,2 pontos porcentuais (p.p.) em um ano.

Já o Ebitda ajustado atingiu R$ 792 milhões, 57,2% acima dos R$ 502,2 milhões anotados entre abril e junho de 2016. A margem Ebitda ajustada ficou em 13,9%, ante margem de 10,5% na mesma comparação.

O resultado operacional (Ebit) também correspondeu a uma reversão do número negativo anotado no segundo trimestre do ano passado, passando de R$ 432,1 milhões negativos, para R$ 562,4 milhões. A margem Ebit subiu dos -9,1% para 9,9%.

O Ebit ajustado, por sua vez, mais que dobrou e chegou a R$ 531,5 milhões entre abril e junho de 2017, ante os R$ 252,8 milhões registrados há um ano. A margem Ebit ajustada no trimestre ficou em 9,3%, alta de 4 p.p. na base anual.

As receitas líquidas aumentaram 19,3% entre os períodos, passando de R$ 4,771 bilhões no segundo trimestre do ano passado para R$ 5,696 bilhões na mesma etapa deste ano. No acumulado em seis meses, porém, a receita somou R$ 8,913 bilhões, menor que a de R$ 9,820 bilhões do primeiro semestre de 2016.

Em seu informe de resultados, a Embraer reiterou todas as suas estimativas financeiras e de entregas para 2017.