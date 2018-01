Embraer terá 51% da parceria com a Avic 2 A Embraer divulgou hoje fato relevante oficializando a associação com a China Aviation Industry Corporation 2 (Avic 2), por meio da formação de uma parceria com a Harbin Aircraft Industry Group Co. Ltd. (HAIG) e Hafei Aviation Industry Co. Ltd. (HAI), subsidiárias da Avic 2. Será constituída uma nova empresa, cujo capital será de US$ 25 milhões, distribuído da seguinte forma: 51% para a Embraer e os 49% restantes para a HAIG/HAI. O objetivo da parceria, diz o comunicado, é a venda, montagem, entrega e suporte pós-vendas para os aviões da família ERJ 135/140/145 para o mercado chinês. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, participa hoje em Pequim da assinatura de contrato da Embraer com a Avic 2. Parceria não assusta Bombardier A fabricante canadense de aeronaves Bombardier Inc. anunciou que sua fatia no mercado de jatos regionais na China não será afetada pelo acordo entre a Embraer e a Avic 2. Os jatos ERJ-145 com 50 assentos que a Embraer e a Avic 2 produzirão em conjunto não concorrerão com os modelos da Bombardier com 70 a 90 assentos, afirmou John Cheh, vice-presidente regional da Bombardier na Ásia. "O principal fator é que o ERJ-145 não é o avião correto; nossa projeção para jatos regionais é que dos 500 jatos necessários para os próximos 20 anos na China, apenas 20% ou 100 unidades, serão aeronaves de 50 assentos ou menos", disse Cheh. "Acreditamos que o de 70 assentos é que prevalecerá". Cheh afirmou que a competitividade de custos do modelo CRJ-700 (foto) da Bombardier com 70 assentos será mais atraente às companhias aéreas da China do que o ERJ-145 da Embraer. Atualmente existem 42 aviões da Bombardier operando na China, inclusive o CRJ-200 com 50 assentos, os jatos corporativos CL-604 e o modelo Dash-8. Cheh questiona a viabilidade econômica do plano da Embraer e disse que a empresa canadense recusou uma oferta de parceria feita pela Avic 2 para realizar a montagem final do CRJ-200, em Harbin. Cheh também questiona se as instalações da Avic 2 possuem a sofisticação técnica para produzir um moderno jato regional. Na semana passada, o ministro da Indústria do Canadá, Allan Rock, confirmou que a Bombardier está em discussões para similar joint venture para fabricação de jatos regionais na China. Cheh não quis fornecer quaisquer detalhes sobre essas discussões ou quando um acordo poderá ser assinado.