Embraer testa novo avião O avião da Embraer, chamado de Embraer 170, está em fase final de testes pré-vôo, com o seu vôo inicial devendo ocorrer ainda no primeiro trimestre do ano. Testes com os seus motores vem sendo realizados há dez dias. Foi a primeira vez que os motores funcionaram já no avião. Ao mesmo tempo em que faz este primeiro aparelho, mais cinco estão em fase de montagem e também deverão ser utilizados no processo de certificação, que ocorrerá ao final do ano, a última barreira antes de alcançar o mercado internacional, para onde já há encomendas. O novo avião poderá transportar de 70 a 110 passageiros, com conforto, com os bancos sendo posicionados dois a dois, o que permite maior espaço. Este novo aparelho foi construido levando em consideração uma pesquisa ampla e profunda desenvolvida pela companhia ao ouvir consultores de companhias aéreas de várias partes do mundo, antes de se ter um desenho final. O Embraer 170 foi desenhado, respeitando-se as observações dos analistas. O novo avião, cujos planos foram apresentados ao mercado em 99, na Feira de Aviação de paris, já possui 112 pedidos firmes, isto é, compras de fato e mais 202 opções, um interesse que pode ser transformado em compra de fato. A primeira companhia a receber o novo avião será a Crossair, da Suíça, já no último trimestre do ano.