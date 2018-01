Embraer vai remodelar seu jato mais popular em 2018

LAS VEGAS - O jato mais popular da Embraer será remodelado no ano que vem, com a fabricante brasileira de aeronaves anunciando nesta segunda-feira, 9, o redesenho da cabine e um novo sistema de entretenimento para seu Phenom 300, de oito lugares.

As entregas do Phenom 300E, a nova versão do líder de vendas da Embraer no segmento executivo, começarão no primeiro trimestre de 2018, disse a companhia.

A renovação vai elevar o preço de tabela do avião de US$ 8,995 milhões para US$ 9,45 milhões, informou a companhia.

Nos últimos quatro anos, o Phenom 300 tem sido o jato de maior vendagem no mundo em termos de unidades entregues, disse por e-mail o analista do setor Richard Aboulafia.

Aeronaves de cabines maiores devem responder por mais de 85% de todos os gastos em novos jatos comerciais nos próximos cinco anos, segundo previsão da Honeywell.

++ Com avião de grande porte, Embraer busca liderança do setor

A previsão para aviação executiva da Honeywell é de até 8.300 novas entregas de 2017 a 2027, somando US$ 249 bilhões de dólares, queda de 2 a 3 pontos percentuais ante a previsão de 10 anos de 2016.