Embraer vende 16 jatos Phenom para a Eagle Creek A Embraer anunciou nesta quinta-feira que a Eagle Creek Aviation Services, fornecedora de serviços completos de venda, gestão e manutenção de aeronaves, encomendou 12 jatos Phenom 100 e quatro Phenom 300, com outras cinco opções conversíveis em jatos dos dois modelos. A primeira entrega ocorrerá no final de 2008 e a aeronave será administrada, mantida e operada pela Eagle Creek. O valor total do contrato é de aproximadamente US$ 61 milhões. No início da semana, na 59ª Convenção Anual da National Business Aviation Association (NBAA), em Orlando,nos Estados Unidos, a Embraer apresentou a Eagle Creek como um dos centros de serviços e manutenção para a família Phenom e parte do plano de ampliação da rede de centros de serviços autorizados da Companhia nos Estados Unidos.