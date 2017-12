Embraer vende 3 jatos para United Aviation A Embraer assinou um acordo com a United Aviation, do grupo Kipco, para a venda de três jatos: um Phenom 100, um Phenom 300 e um Legacy 600. Uma das líderes na operação de vôos charter VIP no Oriente Médio, a United Aviation se torna a cliente lançadora dos jatos Phenom da Embraer na região. Segundo o acordo, as entregas do Phenom 100 e 300 devem ocorrer entre 2008 e 2010, respectivamente, enquanto que o Legacy 600 deve ser entregue em outubro de 2006. Com a aquisição de mais um Legacy 600, a United Aviation aumenta para três a sua frota desse tipo de aeronave. "O Phenom 100 e o Phenom 300 representam uma escolha natural para completar nossa frota atual e fazem parte de uma estratégia de expansão no Oriente Médio", diz Abdul Salam Al Bahar, CEO da United Aviation, em nota. "Nós iniciamos nossas operações de vôo charter VIP três anos atrás com dois Legacy 600." A Kipco é uma das empresas líderes em operação no Oriente Médio e Norte da África, gerenciando ou controlando mais de US$ 15 bilhões. Suas ações estão entre as mais ativamente negociadas na bolsa de valores do Kuwait. Ela tem importante participação no capital de um portfólio de 55 empresas que operam na região e em outros países. Em 30 de junho de 2006, a Embraer contava com 17.538 empregados e sua carteira de pedidos firmes totalizava US$ 10,2 bilhões.