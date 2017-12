Embraer vende 30 jatos para Republic Airlines A Embraer anunciou nesta segunda-feira ter vendido 30 jatos E-175 para a Republic Airlines. A negociação, segundo a empresa, marcou a primeira venda do jato no mercado norte-americano. A entrega das aeronaves, que comportam 86 lugares, começará em 2007. Conforme a Embraer, a Republic Airlines tem agora 78 pedidos firmados e 75 opções para os jatos da série E. Recentemente, a empresa brasileira se especializou em comércio regional de jatos de 30 a 120 lugares, uma classe que nem a indústria norte-americana Boeing ou a rival européia Airbus possuem. Contudo, as vendas diminuíram enquanto as aéreas norte-americana e européia sofreram com competição intensa e aumento dos custos de combustíveis. A brasileira agora procura se inserir no mercado executivo de jatos, que cresceu 27% em 2005.