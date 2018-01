Embraer vende aviões para o Egito A Embraer está negociando a venda de oito aviões para a companhia área EgyptAir, informou a agência de notícias egípcia Mena. A EgyptAir, que é estatal, está avaliando a possibidade de adquirir aeronaves com capacidade para 50 passageiros com o objetivo de reforçar as suas rotas domésticas e regionais. Segundo a agência de notícias, a Embraer enviou uma delegação ao Cairo para discutir um possível negócio com a empresa National Air Navigation Services Company, que controla a Egyptair. A EgyptAir opera mais de quatrocentos vôos semanais para várias destinações domésticas e internacionais e sua frota inclui 25 aviões modelos Airbus e 15 Boeing.