Embraer vende cinco aviões anti-mísseis para Índia Depois de três anos de negociações, a Embraer assina nesta sexta-feira, em Nova Delhi, na Índia, um contrato de cerca de US$ 150 milhões para a venda de cinco aeronaves ao governo indiano. Desenvolvidos especialmente para o governo indiano, os aviões terão um sistema de proteção anti-mísseis. É o primeiro contrato fechado da Embraer com a Índia. A previsão é que as aeronaves comecem a ser entregues no prazo de um ano e meio.