Embraer vende dois jatos modelo 190 a companhia alemã

A Embraer vendeu dois jatos modelo 190 à Aircraft Asset Management, da Alemanha. O valor total do negócio, considerando o preço de lista, é de US$ 79 milhões. Como explicou a fabricante brasileira de aeronaves, este negócio já está incluso na carteira de pedidos firmes a entregar do terceiro trimestre de 2009, discriminado como "cliente não-divulgado".

O primeiro avião foi entregue em setembro para o operador, a Augsburg Airways, da rede da Lufthansa Regional, e o segundo deve se juntar à frota da companhia aérea em 2010. A Augsburg Airways é uma tradicional operadora de turboélices.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente, a Augsburg opera cinco Embraer 195 para a Lufthansa, configurados com 116 assentos, e um para a AAM, com 110 lugares. Todos os jatos estão configurados em duas classes de serviço, separadas por um divisor móvel, sem o assento do meio.