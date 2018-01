Embraer vende jato 190 para companhia aérea do Caribe A Embraer anunciou na segunda-feira que fechou a venda de uma aeronave modelo 190 à caribenha Air Caraïbes. O negócio inclui ainda uma opção de compra pela empresa do Caribe. A entrega da aeronave, que tem preço de tabela de cerca de 33 milhões de dólares, está prevista para o final de 2007. A empresa caribenha, que atualmente opera dois jatos ERJ 145, recebeu no início deste mês seu primeiro aparelho da nova família de jatos da Embraer, um avião modelo 175, por meio de leasing operacional, informou a fabricante brasileira em comunicado. Na semana passada, a Embraer informou que contratará até 4 mil pessoas em 2007 e investirá 500 milhões de dólares por conta do aumento da produção.