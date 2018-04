Embraer venderá 20 aviões Phenom 100 à americana Avantair A empresa aeronáutica brasileira Embraer venderá 20 aviões executivos Phenom 100 à companhia americana de táxi aéreo Avantair por um valor de US$ 57 milhões, informou nesta quarta-feira a fabricante. O pedido foi formalizado na terça-feira na convenção anual da Associação Nacional de Aviação Executiva, que está sendo realizada em Orlando (EUA), informou a Embraer em comunicado. Os Phenom 100, que foram lançados no ano passado, entrarão em operação em meados de 2008 e a Avantair receberá a primeira aeronave em junho de 2009, acrescentou a companhia. Os aparelhos, equipados com dois motores e com capacidade para transportar entre seis e oito pessoas, foram projetados para operar em pistas curtas. A aeronave atinge uma velocidade de cruzeiro de 704 km/h e tem uma autonomia de vôo de 2.148 quilômetros.