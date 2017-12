Embrapa vai aplicar 75% mais em pesquisa em 2004 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) anunciou hoje que deverá investir em pesquisas em 2004, 75% a mais do que no ano passado, segundo estudo desenvolvido pela companhia, e liderado pelo seu presidente Cleyton Campagnola. No ano passado a Embrapa aplicou R$ 100,6 milhões em pesquisa e neste ano de 2004, vai investir R$ 175,8 milhões, para desenvolver, principalmente programas que permitam o desenvolvimento da agricultura familiar ou do pequeno agricultor, sempre levando em consideração o programa Fome Zero. A Embrapa vai desenvolver um programa que permitirá aos pequenos produtores terem bons resultados econômicos em suas atividades. No ano passado, a Embrapa teve um orçamento de R$ 807,82 milhões e para este ano, ele foi para R$ 853,8 milhões, sendo que em 2003, 12,5% do orçamento foi utilizado para pesquisa; e no deste ano, 20% do orçamento será direcionado para pesquisa. A Embrapa tem 40 centros descentralizados pelo Brasil, com 8.500 funcionários, e também mais três centros em Brasília e a sede da companhia. Os funcionários conseguiram um reajuste salarial de 8% em setembro do ano passado. Uma análise feita dentro da Embrapa dá conta que o orçamento de 2003 foi bem executado, e que em 2004, com um espaço maior para pesquisa, o ano deverá ser melhor para os seus cientistas, tendo como foco principal o agronegócio.