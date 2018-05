Embraport agenda reunião com portuários

Desde segunda-feira, os trabalhadores vinham fazendo protestos, culminando com o bloqueio dos acessos ao porto, a invasão do terminal da Embraport na quinta-feira e a ocupação do navio Maersk La Paz, de Hong Kong. No fim da tarde de anteontem, a Embraport obteve liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), determinando que os manifestantes deixassem o local, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Após discutirem com policiais federais, dois sindicalistas foram detidos e em seguida liberados. Depois disso, 92 avulsos deixaram o cais, mas dez homens ficaram as 12h30, quando o navio deixou o terminal.

Para o presidente do Sindicato dos Estivadores de Santos e região, Rodnei Oliveira da Silva, o agendamento da reunião é o primeiro passo para um acordo.

Três categorias de avulsos já fizeram acordo com a Embraport, e apenas os estivadores e os operários portuários não concordaram com a nova forma de contratação. O diretor do Sindicato dos Estivadores, César Alves, lembra que, pela nova lei, os avulsos serão contratados com salário de R$ 1.073, enquanto a média salarial dos avulsos recrutados pelo Ogmo é de R$ 4 mil.