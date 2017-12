Embratel afasta presidente do fundo Telos Dias após anunciar oficialmente a intenção de comprar a Embratel, a presidente da Telos (fundo de pensão dos funcionários da companhia), Solange Paiva Viera foi afastada do cargo pelo conselho de administração da própria operadora. Para substitui-la, o comando da Embratel nomeou Roberto Durães de Pinho, um dos executivos da empresa. A troca foi anunciada em breve comunicado divulgado no início da noite. Na nota, a Embratel se ancora no estatuto do fundo "que estabelece que a empresa patrocinadora-instituidora da fundação indique seus principais diretores: superintendente, de seguridade e administrativo-financeiro". A saída de Solange tem todos os ingredientes de uma intervenção da Embratel em seu fundo de pensão. O pano de fundo foi a operação de compra da operadora. Além da fundação, também estão na disputa pela participação da americana MCI na operadora, a gigante mexicana Telmex e um consórcio formado pelas três operadoras ? Telefônica, Telemar e Brasil Telecom. O valor de mercado da Embratel dobrou nos últimos dois meses na expectativa da venda e agora está em R$ 5 bilhões. Desde o início da semana, a executiva deixou a Telos em situação delicada no processo. Informou o desejo de comprar a Embratel primeiro à imprensa e só depois à patrocinadora e aos associados do fundo. A notícia causou impacto até mesmo na Bolsa de Valores de São Paulo, onde os papéis da Embratel despencaram quase 6% após o anúncio. Para contornar o problema, Solange Paiva convocou uma teleconferência com participação restrita aos funcionários da companhia para explicar a intenção de compra. A reunião, à qual o Estado teve acesso ? durou cerca de uma hora e ela foi muito questionada sobre qual seria o benefício da Telos com a operação. Solange fez questão de afirmar que a decisão foi tomada a pedido dos próprios associados.