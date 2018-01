Embratel anuncia nova promoção de tarifas A Embratel acaba de anunciar novas tarifas promocionais de longa distância internacional para os planos alternativos Ligue DDI 21, Passaporte 21, Todo Mundo 21 e VipPhone. As novas tarifas estão em vigor desde a zero hora de hoje (dia 17) e valem para qualquer horário, nos sete dias da semana, nas chamadas de telefone fixo para telefone fixo. As promoções valem até o dia 11 de outubro de 2001. Com os novos valores, as tarifas por minuto (sem tributos) para o Passaporte 21, Todo Mundo 21 e VipPhone são: País Valor EUA e Canadá R$ 0,64 Europa, Mercosul e Japão R$ 0,89 Demais países R$ 0,99 Além disso, o VipPhone oferece descontos adicionais de até 25%. No plano Passaporte 21, os descontos adicionais são de até 12%, com limite de R$ 72,00. As novas tarifas do plano alternativo Ligue DDI 21 são: País Valor EUA e Canadá R$ 0,64 Mercosul R$ 0,88 Demais países das Américas Europa, Austrália e Japão R$ 0,89 África, Ásia, Oceania, Pacífico e Oriente Médio R$ 0,99 A companhia esclarece que durante essa promoção, o desconto adicional do Ligue DDI 21 é de 10% para até seis países escolhidos, exceto África, Oceania, ilhas do Pacífico e demais países da Ásia.