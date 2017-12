Embratel anuncia novas tarifas A Embratel anunciou ontem novas tarifas telefônicas de longa distância, nacionais e internacionais, que entram em vigor no próximo dia 17. As ligações telefônicas de longa distância nacional (DDD), do programa Sempre 21passam a variar de R$ 0,18 a R$ 0,27, chegando a ser até 33,3% mais barata do que os preços oferecidos pela concorrente nacional. As tarifas de longa distância internacionais da Embratel (DDI) foram redimensionadas e reduzidas em até 82%. Veja no link abaixo mais detalhes sobre a redução de tarifas da Embratel.