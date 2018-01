Embratel anuncia reajuste de 11,92% O vice-presidente da Embratel, Eduardo Levy Moreira, disse que o reajuste para as ligações de longa distância nacional deve ficar em 11,92%. Esse porcentual deve ser homologado amanhã pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Embratel vai repassar o reajuste total para as tarifas mais baixas, mas adotará um porcentual menor para as ligações mais caras. A proposta de reajuste de tarifas da empresa encaminhada à Anatel prevê um porcentual de aumento maior para as ligações nacionais noturnas e um índice menor para o horário comercial. Segundo ele, as tarifas no horário comercial devem ter um reajuste de 5%. Eduardo Moreira disse que mesmo com aumento autorizado pela Anatel, a Embratel não vai reajustar as tarifas internacionais. Isto porque, além do fato de estar aumentando a quantidade de ligações internacionais, existe a concorrência da Intelig.