Embratel baixa preço da ligação para os EUA A Embratel entrou ontem na guerra tarifária em ligações internacionais e anunciou uma promoção na qual o cliente que ligar do Brasil para os Estados Unidos pelo código 21 pagará apenas R$ 0,07 por minuto. Antes, a ligação custava R$ 0,90 por minuto. O vice-presidente Executivo de Marketing e Vendas da Embratel, Eduardo Levy, explicou que a promoção é uma resposta da empresa à sua concorrente Intelig, que na sexta-feira passada reduziu as tarifas nas chamadas para os EUA para R$ 0,09. A companhia deve lançar uma campanha publicitária para divulgar a promoção. Levy admitiu que, para entrar na disputa, a Embratel terá de operar abaixo dos seus custos durante os dez dias da promoção. "Não estamos entrando em uma guerra tarifária, estamos mostrando aos nossos clientes que a empresa reage rápido e sempre será a melhor alternativa de preço do mercado", disse Levy. Já o diretor internacional da Embratel, Geoffrey Biddulph, explicou que a desvalorização cambial permitiu à empresa reduzir o preço das chamadas para os EUA sem sacrificar a receita. Segundo ele, isso é possível porque o volume de ligações dos EUA para o Brasil é três vezes maior do que o brasileiro para a região e, por isso, a Embratel tem sempre uma receita maior a receber nos contratos assinados com as operadoras americanas. Hoje, as ligações para os EUA representam cerca de 20% de todas as chamadas do Brasil para o exterior.