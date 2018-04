Embratel bloqueia serviço para inadimplentes A Embratel bloqueou o acesso ao serviço 21 de 2,5 milhões de consumidores inadimplentes. Segundo a operadora, o cliente bloqueado não terá sua ligação completada. A auxiliar de enfermagem Cristiane Souza Alves foi bloqueada. Entretanto, Cristiane teve problemas maiores com a Embratel. " Durante uma compra com cheque, descobri que meu nome estava sujo por causa da Embratel." Segundo Cristiane, seu nome foi protestado porque ela acumulava uma dívida com a operadora de R$ 118. "Durante oito meses que usei o serviço, mas não recebi nenhuma conta telefônica. Eu mudei de endereço, mas avisei." Cristiane relata que reclamou na Fundação Procon, que exigiu que seu nome fosse retirado do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em 24 horas. A assessora de direção do Procon Sônia Cristina Amaro afirma que a Embratel está desvirtuando a finalidade do SPC. "A telefonia é um serviço e não um empréstimo. O nome sujo causa transtornos ao consumidor." A Embratel alega que uma das resoluções da Anatel permite colocar o nome do cliente no SPC.